Экс-форвард СКА и «Торпедо» Юаким Линдстрем завершил карьеру

«Я завершаю карьеру и ни о чём не жалею. Я всегда делал всё возможное. Я просто благодарен за то, что жил своей мечтой с детства. В то же время питаю надежду на следующую главу для себя и своей семьи. Я всегда буду любить хоккей. Я очень мотивирован помогать следующему поколению хоккеистов развивать свои навыки и таланты», — заявил Линдстрём.