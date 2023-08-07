Агент заявил, что канадский хоккеист не являлся спасителем «Авангарда»

Агент Алексей Дементьев заявил, что уход канадского форварда Корбана Найта из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» не скажется на игре омичей. Его слова передает Legalbet.
«Мы можем и не узнать реальную причину расторжения контракта, не находясь внутри «Авангарда». Жена рулила или какие-то другие причины. Могли просто так преподнести, что жена не может находиться здесь. Не исключаю этого.
Реально ли найти замену Найту в КХЛ? Когда я работал менеджером, желательно было иметь в своем составе игроков, желающий выступать за этот клуб — это основа.
Считаю, у «Авангарда» хорошая команда подобралась. Не надо зацикливаться на Найте. Много примеров, где команды, не обладая звездным составом, показывали звездную игру.Найт не являлся спасителем «Авангарда», он не один играл в хоккей. Ему нужны партнеры, кому он может пас отдать, кто на него сыграет. Один в поле не воин», — сказал агент.
5 августа омский клуб объявил об уходе канадца. По заявлениям представителей «Авангарда», после свадьбы спортсмен уведомил руководство о желании разорвать контракт с «ястребами».
В прошлом сезоне Найт провел 58 матчах в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 15 шайб и сделал 19 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец сыграл 15 матчей, набрав 10 (5+5) очков.
Ранее легионер из КХЛ заявил, что канадцы и американцы хотят играть в России.