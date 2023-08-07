Агент заявил, что канадский хоккеист не являлся спасителем «Авангарда»

«Мы можем и не узнать реальную причину расторжения контракта, не находясь внутри «Авангарда». Жена рулила или какие-то другие причины. Могли просто так преподнести, что жена не может находиться здесь. Не исключаю этого.

Реально ли найти замену Найту в КХЛ? Когда я работал менеджером, желательно было иметь в своем составе игроков, желающий выступать за этот клуб — это основа.

Считаю, у «Авангарда» хорошая команда подобралась. Не надо зацикливаться на Найте. Много примеров, где команды, не обладая звездным составом, показывали звездную игру.Найт не являлся спасителем «Авангарда», он не один играл в хоккей. Ему нужны партнеры, кому он может пас отдать, кто на него сыграет. Один в поле не воин», — сказал агент.