Пять иностранных хоккеистов хотят получить спортивное гражданство России
Агент Алёша Пилко, работающий с иностранными игроками в КХЛ, прокомментировал ситуацию с получением гражданства Российской Федерации легионерами. Кроме того, специалист ответил на вопрос о ситуации американского форварда «Авангарда» Рида Буше.
«Повторю, я категорически против того, чтобы гражданство давали средним игрокам. Список желающих большой? Около пяти человек.
Думаю, если учесть всё вышесказанное, несложно понять, кто это. Тут вопрос не столько в самом гражданстве, сколько в спортивном гражданстве. Если игроки заиграны за национальные команды, то надо ждать четыре года, а если нет, то два. Так что нужно в каждом отдельном случае смотреть ситуацию. Если делать гражданство, надо понимать, ради чего.
Ситуация по Риду Буше? Она искусственно раздута. Мы с ним ещё не проводили такой разговор. Но если он примет подобное решение, то я его максимально поддержу — так же, как и клуб», — сказал Пилко на пресс-конференции.
Ранее гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.