Пять иностранных хоккеистов хотят получить спортивное гражданство России

«Повторю, я категорически против того, чтобы гражданство давали средним игрокам. Список желающих большой? Около пяти человек.



Думаю, если учесть всё вышесказанное, несложно понять, кто это. Тут вопрос не столько в самом гражданстве, сколько в спортивном гражданстве. Если игроки заиграны за национальные команды, то надо ждать четыре года, а если нет, то два. Так что нужно в каждом отдельном случае смотреть ситуацию. Если делать гражданство, надо понимать, ради чего.



Ситуация по Риду Буше? Она искусственно раздута. Мы с ним ещё не проводили такой разговор. Но если он примет подобное решение, то я его максимально поддержу — так же, как и клуб», — сказал Пилко на пресс-конференции.