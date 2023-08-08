Главный тренер «Витязя» отреагировал на изменения правил КХЛ

«Не хочу уходить от прошлогоднего хоккея. Сейчас хоккей с этими новыми правилами всё равно будет становиться быстрее. И я за это. Мне нравится, когда защитник не встаёт за воротами, когда команда соперника сразу накатывает. Всё это само по себе будет приводить к агрессивному хоккею.



Конечно, я могу ошибаться, но сейчас начинаются предсезонные игры, по которым мы увидим — пошли новые правила на пользу или нет. Но я думаю, что нововведения убыстрят хоккей. Сейчас за воротами больше не постоишь, а значит, и привычных раскатов больше не будет — всё будет заточено на быстрый переход вперёд. Вся жизнь меняется, и хоккей тоже меняется. Приняли такие решения. Опять же — ведь всё это сделано для повышения зрелищности.



У нас есть определённое видение и мнение. Сделали ребятам определённые упражнения, даже не упражнения, а те игровые моменты, которые потом встречаются в матчах. Единственное, акцентировали внимание игроков на том, что после подбора шайбы не надо останавливаться. Потому что ментально защитникам будет очень тяжело перестроиться», — сказал Завьялов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.