Чешский хоккеист рассказал о давлении на родине из-за выступлений в КХЛ

«Давление чешских властей? Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок и все.



Угрозы в соцсетях? Угрозы были в первый год. Но сейчас ничего нет. За все время такие сообщения приходили, может быть, один-два раза», — сказал хоккеист.