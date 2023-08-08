Чешский хоккеист рассказал о давлении на родине из-за выступлений в КХЛ
Чешский защитник омского «Авангарда» Либор Шулак рассказал о проблемах, которые сопровождали его на родине после решения продолжить выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».
Спортсмен признался, что тяжело переживал отстранение от сборной Чехии.
«Давление чешских властей? Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок и все.
Угрозы в соцсетях? Угрозы были в первый год. Но сейчас ничего нет. За все время такие сообщения приходили, может быть, один-два раза», — сказал хоккеист.
Шулак играет в России с 2022 года. В 2019 он уже приезжал в КХЛ и выступал за череповецкую «Северсталь». Затем он поиграл в Финляндии и в 2022 году вернулся в Россию.