Семь главных молодых звезд сезона КХЛ

Несовершеннолетний форвард СКА, защитники ЦСКА и «Ак Барса» или неожиданный герой «Авангарда» – кто заставит о себе говорить.

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Матвей Мичков, российский Next One, уже на протяжении нескольких лет остаётся самым раскрученным молодым игроком страны. Эксперты и болельщики посвятили тысячи комментариев, чтобы разобраться в его достоинствах и недостатках. А кому из ровесников Матвея не хватило комплиментов?

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Иван Демидов, 17 лет, СКА

От остальных хоккеистов форвард питерского клуба отличается не только тем, что вместо визора носит на шлеме защитную сетку. Несмотря на статус несовершеннолетнего, Иван по-взрослому читает игру, идёт в смелые – и часто успешные – обводки, нацелен на ворота, способен как отдать хитрую передачу, так и нанести точный бросок. По версии The Athletic, Демидов входит в топ-3 проспектов следующего драфта НХЛ.

Михаил Гуляев, 18 лет, «Авангард»

Рождённый в Новосибирске защитник – одна из главных надежд хоккейного Омска на светлое будущее. Казалось, ещё в прошлом сезоне Гуляев заслужил больше игрового времени в основной команде. В играх за молодёжную команду он отлично двигал шайбу, вырезал тонкие передачи, демонстрировал лёгкое и быстрое катание – для российского игрока обороны это набор очень редких и оттого особенно ценных качеств.

Никита Евсеев, 19 лет, «Ак Барс»

В «Ак Барсе» всегда с осторожностью относились к неопытным юнцам. Тем сильнее выглядит достижение Никиты Евсеева, который сумел закрепиться в основе казанской команды. До появления Зинэтулы Билялетдинова защитник выходил в топ-4 – и совсем не выпадал из общего рисунка. После Никите доверяли значительно меньше, но свои шансы тот всё равно находил – например, забросил, пожалуй, ключевую шайбу в серии с «Авангардом».

Данила Юров, 19 лет, «Металлург»

Журналисты регулярно мучили Илью Воробьёва вопросами о роли Данилы Юрова в системе «Металлурга». Внедрить в неё как следует форварда так и не удалось. Возможно, потому, что требования тренера к проспекту «Миннесоты» не всегда были прозрачными.

Теперь у Юрова появляется новый шанс. Возглавивший «Магнитку» Андрей Разин умеет находить общий язык с игроками нового поколения и производит впечатление открытого к экспериментам специалиста.

Станислав Яровой, 19 лет, «Витязь»

Если бы в прошлогоднем «Витязе» на Станислава Ярового полагались чуть больше, то он вполне мог бы взять приз лучшему новичку сезона. Но даже при условии небольшого айстайма Яровой набрал 16 очков и забил 9 голов – достойный результат для дебютанта. Менеджмент подмосковного клуба по достоинству оценил прогресс Станислава и выложил перед ним двухлетний контракт – правда, двусторонний. Яровому, как и Юрову, предстоит работать с новым тренером, и с учётом того, насколько консервативным был предыдущий, это скорее новая возможность, а не проблема.

Николай Макаров, 20 лет, ЦСКА

ЦСКА – самая неприметная команда лиги среди топов, и если бы не душераздирающий случай с Иваном Федотовым, то мы бы по-серьёзному говорили о ней только в дни проведения финальной серии. Хоккеисты, которые раскрываются в армейском клубе, тоже порой остаются в тени; последний подтверждающий пример – Николай Макаров. Защитник через раз подключался к основе во время регулярного чемпионата, но в плей-офф не пропустил ни одной игры. У Николая нет выдающихся атакующих талантов, а его невероятный дебютный гол после прохода через всю площадку – скорее исключение. Однако носитель легендарной хоккейной фамилии обладает навыками не по годам зрелой игры в обороне – именно это его основная черта.

Илья Рейнгардт, 19 лет, «Авангард»

«Рейнгардт вообще удивительно попал в команду. Он забил на двусторонке два гола, мы его сначала не взяли – просто не было места, надо было других проверить. На следующей двусторонней он ещё три забил, сразу пошли делать футболку», – кажется, главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец и сам не понял, как в его состав влился этот хоккеист.