Тренер Канарейкин назвал главную фигуру российского хоккея

«Овечкин — главная фигура нашего хоккея. Он ей был, есть и будет. Чтобы говорить о ком-то, кто может привлечь внимания больше, чем он, надо добиться таких же успехов. Чтобы хотя бы рядом встать, надо чего-то достичь. Пока надо на нём сфокусироваться, тем более что не достигнута последняя цель — побить рекорд Гретцки», — цитирует Канарейкина Legalbet.