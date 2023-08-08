Экс-нападающий «Авангарда» продолжит карьеру в Швейцарии

Как стало известно «Чемпионату», канадский экс-нападающий «Авангарда» Корбан Найт продолжит карьеру в Швейцарии. Форвард подпишет однолетний контакт с «Берном».

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Ранее нападающий принял решение расторгнуть контракт с «Авангардом» по семейным обстоятельствам.

Напомним, в прошлом сезоне Найт принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец провёл 15 встреч, набрав 10 (5+5) очков.