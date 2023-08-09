Кожевников оценил вероятность ухода Овечкина из «Вашингтона»

«Вряд ли Овечкин захочет куда-то уйти из-за омоложения состава «Вашингтона». У него контракт, и очень хороший контракт. И Саша по своей натуре патриот. В том числе и патриот клуба. В жизни всё бывает, но такой поворот маловероятен», – сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.