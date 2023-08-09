Кожевников считает, что Овечкин не покинет "Вашингтон" на фоне омоложения состава
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность ухода российского нападающего Александра Овечкина из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".
Слова Кожевникова передает Vprognoze.ru. "Вряд ли Овечкин захочет куда-то уйти из-за омоложения состава "Вашингтона". У него контракт, и очень хороший контракт. И Саша по своей натуре патриот. В том числе и патриот клуба. В жизни все бывает, но такой поворот маловероятен", – сказал Кожевников.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. Тройку лидеров по заброшенным шайбам замыкает Горди Хоу, у которого 801 шайба.