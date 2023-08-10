Роман Ротенберг примет участие в турнире «3х3» в качестве игрока в составе СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг примет участие в турнире «3х3» в качестве игрока в составе петербургского клуба. Турнир состоится в Сочи на стадионе «Шайба» 10 августа. В нём примут участие СКА, «Сочи», ХК «Ростов» и сборная России U23.