В Гродно состоится Кубок Дружбы среди клубов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Беларуси совместно с Всероссийской хоккейной лигой проведут международный турнир «Евро-Азиатский Кубок Дружбы», сообщает пресс-служба ФХРБ.

Новый международный турнир с участием клубов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана пройдёт в два этапа. Пул участников Евро-Азиатского Кубка Дружбы был определён по результатам их выступления в чемпионатах своих стран в сезоне-2022/2023: в финальном раунде сыграют чемпионы белорусской Экстралиги и Всероссийской хоккейной лиги, вторая пара финалистов определится по итогам предварительного этапа между серебряными призёрами Экстралиги, ВХЛ, а также чемпиона Казахстана и лучшей команды Узбекистана.

Первый этап (квалификационный турнир) состоится в белорусском Гродно с 16 по 19 августа 2023 года, в нём примут участие «Неман» (Гродно, Республика Беларусь), «Сокол», (Красноярск), «Номад» (Астана) и «Хумо» (Ташкент).

Команды, занявшие первое и второе места, получат право на участие в Финале четырёх, который состоится 23 и 24 декабря 2023 года в белорусском Жлобине.

Помимо двух команд по итогам первого этапа, в турнире также примут участие чемпионы прошлого сезона Экстралиги и ВХЛ — Кубка Шёлкового пути — «Металлург-Жлобин» (Жлобин) и «Химик» (Воскресенск).