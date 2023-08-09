Хоккеист Менелл получил российское спортивное гражданство

Минспорта и ФХР согласовали решение о присвоении защитнику московского «Динамо» Бреннану Менеллу российского спортивного гражданства, сообщает «Матч ТВ». Ранее защитник уже получил гражданство РФ. Теперь Менелл не будет считаться легионером в КХЛ и сможет играть за сборную России.

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Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.