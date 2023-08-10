Овечкин оценил получение легионерами паспорта РФ

"Легионеры получают паспорта России? Кто-то из других стран получает канадское, американское гражданство, это в порядке вещей. Почему российское гражданство никто не может получить? Наоборот, хорошо!" — сказал Овечкин.

9 августа американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл получил российское спортивное гражданство и больше не будет считаться легионером в лиге. В середине апреля американец продлил контракт с "Динамо", подписав трехлетнее соглашение. В сезоне-2022/23 он в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 24 очка (две шайбы + 22 результативные передачи), а в шести играх плей-офф отметился тремя результативными передачами.