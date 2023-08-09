«Металлург» подписал контракт с канадским экс-нападающим НХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение с канадским форвардом рассчитано на один сезон.

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Жан-Себастьян Ди – 29-летний форвард, способный сыграть как в центре, так и на фланге атаки. По ходу своей профессиональной карьеры выступал за «Руэн-Норанда Хаскис» (QMJHL, 2011-2014), «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (АХЛ), «Уилинг Нэйлерз» (ECHL), «Питтсбург Пингвинз» 2016-2019), «Нью-Джерси Девилз» (2019/2020), «Спрингфилд Тандербёрдз» (АХЛ), «Рочестер Американс» (АХЛ), «Баффало Сэйберс» (2019-2021), «Лаваль Рокетс» (АХЛ), «Аризона Койотис» (2022/2023) и «Тусон Роудраннерс» (АХЛ).

Прошедший игровой год Жан-Себастьян провёл в системе «Аризоны Койотис», большую часть игр выступая за фарм-клуб южан «Тусон Роудраннерс». В АХЛ на счету форварда 67 игр и 51 (23+28) очко в сезоне-2022/2023 и четыре игры в НХЛ без набранных очков.