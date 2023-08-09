Опубликована программа дня прощального матча Даниса Зарипова

9 августа в ЛДС «Татнефть Арена» состоится прощальный матч трёхкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона России, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала программу дня. Время указано московское.