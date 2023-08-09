Опубликована программа дня прощального матча Даниса Зарипова на «Татнефть Арене»
9 августа в ЛДС «Татнефть Арена» состоится прощальный матч трёхкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона России, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала программу дня. Время указано московское.
Фойе «Татнефть Арены»
17:30-21:00 – выставка джерси Даниса Зарипова (сектор №17)
17:30-21:00 – выставка трофеев Даниса Зарипова: Кубок чемпионов России, Кубок Гагарина, Кубок чемпионов мира (сектор №17)
17:30-21:00 – фотозона «Пожелание Зарипову» (сектор №13)
Пресс-центр «Татнефть Арены»
18:00-18:45 – пресс-конференция Даниса Зарипова
Чаша «Татнефть Арены»
19:00-19:03 – начало светового шоу
19:07-19:20 – поднятие именного стяга Даниса Зарипова, приветственное слово почётных гостей
19:40 – выход команд на лёд
19:45-20:10 – 1-й период матча
20:10-20:25 – перерыв, благотворительный аукцион
20:25-20:50 – 2-й период матча
20:50-21:00 – круг почёта Даниса Зарипова, фотосессия на льду
21:10-21:25 – работа в раздевалках команд