Джерси хоккеиста Овечкина продали на аукционе за 2,1 миллиона рублей
Джерси хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина с прощального матча пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова продали на благотворительном аукционе за 2,1 млн рублей, передает РИА Новости.
На джерси присутствуют автографы Овечкина, Ильи Ковальчука и других участников встречи. Прощальный матч Зарипова прошел 9 августа в Казани.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. Тройку лидеров по заброшенным шайбам замыкает Горди Хоу, у которого 801 шайба.