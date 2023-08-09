Джерси хоккеиста Овечкина продали на аукционе за 2,1 миллиона рублей

Джерси хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина с прощального матча пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова продали на благотворительном аукционе за 2,1 млн рублей, передает РИА Новости.

На джерси присутствуют автографы Овечкина, Ильи Ковальчука и других участников встречи. Прощальный матч Зарипова прошел 9 августа в Казани.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.