Овечкину задали вопрос о готовности перейти в «Ак Барс» после НХЛ

«Очень приятно находиться на таком торжественном вечере. У Зарипова была замечательная карьера, он выиграл все титулы, какие только возможно, и с клубом, и со сборной.



Со сборной мы вместе побеждали, поэтому мне приятно находиться сейчас вместе с ним и видеть столько болельщиков тут.



Перейду ли я в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как жизнь покажет», — сказал Овечкин.