Овечкин о Зарипове: "Он всегда был лидером. Жалко, что такая карьера подходит к концу"

«Он всегда был лидером. Не только в раздевалке, но и на льду. Постоянно сплачивал коллектив, можно было положиться на него в любую секунду. Жалко, что такая карьера подходит к концу. Но все мы когда нибудь окажемся (в такой ситуации)», - приводит слова Овечкина «Матч ТВ».