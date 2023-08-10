Овечкин о Зарипове: Он всегда был лидером. Жалко, что такая карьера подходит к концу
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что экс-игрок «Ак Барса» Данис Зарипов всегда был лидером.
«Он всегда был лидером. Не только в раздевалке, но и на льду. Постоянно сплачивал коллектив, можно было положиться на него в любую секунду. Жалко, что такая карьера подходит к концу. Но все мы когда нибудь окажемся (в такой ситуации)», - приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
Вчера, 9 августа, Зарипов провел прощальный матч, который посетил Овечкин.
Зарипов провел свой последний официальный матч в качестве хоккеиста 24 февраля. В начале третьего периода форвард совершил круг почета, попрощавшись с болельщиками.
Зарипов — самый титулованный игрок в истории лиги. На счету нападающего пять побед в Кубке Гагарина и три титула чемпиона мира в составе сборной России.