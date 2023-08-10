Зиновьев оценил прощальный матч Зарипова

Зиновьев о прощальном матче Зарипова: Молодец, такое мероприятие устроил. Пригласил кучу знаменитостей
Двукратный чемпион мира Сергея Зиновьев пожелал процветания экс-нападающему «Ак Барса» Данису Зарипову.
«В те времена он был молодым. Таким красивым молодым человеком. Но и сейчас он симпатичный, довольно импозантный молодой человек (смеется). Молодец, такое мероприятие устроил. Пригласил кучу знаменитостей, таких людей. Дай бог ему дальше процветать, — приводит слова Зиновьева «Матч ТВ».
9 августа Зарипов провел прощальный матч в Казани, на «Татнефть Арене».
Зарипов — самый титулованный игрок в истории лиги. На счету нападающего пять побед в Кубке Гагарина и три титула чемпиона.
Всего Зарипов сыграл в 663 матчах в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 557 очков (235+222) очков. В плей-офф хоккеист сыграл в 154 матчах и набрал 128 (57+71) очков.