Зиновьев оценил прощальный матч Зарипова

«В те времена он был молодым. Таким красивым молодым человеком. Но и сейчас он симпатичный, довольно импозантный молодой человек (смеется). Молодец, такое мероприятие устроил. Пригласил кучу знаменитостей, таких людей. Дай бог ему дальше процветать, — приводит слова Зиновьева «Матч ТВ».