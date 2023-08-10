Ротенберг считает, что IIHF обанкротится без участия России

«Скажут нам: «Возвращайтесь через месяц» — мы готовы. Через год — мы готовы. Парни сразу же, с листа смогут сыграть против Канады и других стран.



А без нас они не могут! У них все рухнуло. У нас много болельщиков на трибунах, у нас есть партнеры. А у них нет болельщиков и партнеров. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое то время, и они просто обанкротятся. Это будет плохо для всего мирового хоккея. Мы не должны этого допускать», — сказал Ротенберг.