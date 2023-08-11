«Ак Барс» вырвал победу у «Локомотива», дважды уступая в ходе матча

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч турнира Кубок ТАНЕКО сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).