«Каролина» подписала однолетний контракт с защитником Калебом Джонсом

«Каролина» подписала контракт с защитником Калебом Джонсом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком обороны рассчитано сроком на один год и зарплатой в $ 775 тыс. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 1,35 млн.

26-летний американский защитник провёл два предыдущих сезона в «Чикаго», где выступал вместе со своим братом Сетом. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ провёл 73 матча, в которых набрал 16 (4+12) очков при полезности «-19», 40 минутах штрафа и среднем времени на льду 19.11.