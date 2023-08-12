Словацкий хоккеист "Спартака" Чайковски признался в любви к России

"У меня в "Спартаке" много друзей, здесь собрались классные ребята, тренерский штаб и персонал, - сказал Чайковски. - Это большой клуб с богатой историей и традициями, рад находиться здесь. Варианты за границей я не рассматривал - хотел остаться в России, потому что здесь мне нравится, у меня здесь много друзей. Меня окружают только хорошие люди, ни про кого я не могу сказать ни одного плохого слова".



"В Словакии не всем нравится мой выбор, с хейтом тоже сталкиваюсь, но есть и те, кто понимают мой выбор и хорошо к нему относятся. Как и в Чехии, нам тоже запретили играть за сборную на чемпионате мира, но могу только повторить - здесь классные люди, мне и моей семье здесь нравится", - добавил он.