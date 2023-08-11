Хоккеист «Сочи» признался, что боялся ехать в Финляндию

«Как я попал в Финляндию? ИИХФ проводила международные сборы для игроков моего года, туда пригласили ребят со всего мира – из Финляндии, Швеции, маленьких хоккейных стран вроде Португалии и Испании.



Не страшно было уезжать? Страшно до усрачки! Во-первых, я не знал, смогу ли общаться на английском. Я его учил в школе, но ни с кем на нем не разговаривал. Родители очень боялись. Папа еще ничего воспринял, а мама не хотела отпускать, переживала», — сказал Рендулич.