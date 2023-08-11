Тренер Жамнов оценил шансы Ковальчука сыграть за ХК «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил возможность прихода в стан красно-белых нападающего Ильи Ковальчука. Легендарный хоккеист является воспитанником московского клуба.
«Мы ждём его. Если вернётся — обязательно поговорим, без проблем. Он же сам сказал, что ему четыре недели надо на подготовку.
Такой вариант вполне возможен, почему нет? Но всё будет зависеть от него. Полезен ли он будет «Спартаку? Илья — игрок с большим авторитетом и опытом, если он изъявит желание, то мы поговорим», — приводит слова Жамнова ТАСС.
Илья Ковальчук в сезоне-2020/2021 помог «Авангарду» впервые в истории завоевать Кубок Гагарина. На данный момент 40-летний россиянин находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что хоккеист мечтает стать членом «Тройного золотого клуба» . В него входят игроки, победившие на Олимпиаде, чемпионате мира, а также завоевавшие Кубок Стэнли. Ковальчуку для этого не хватает последнего.