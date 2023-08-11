Тренер Жамнов оценил шансы Ковальчука сыграть за ХК «Спартак»

«Мы ждём его. Если вернётся — обязательно поговорим, без проблем. Он же сам сказал, что ему четыре недели надо на подготовку.



Такой вариант вполне возможен, почему нет? Но всё будет зависеть от него. Полезен ли он будет «Спартаку? Илья — игрок с большим авторитетом и опытом, если он изъявит желание, то мы поговорим», — приводит слова Жамнова ТАСС.