Жамнов готов рассмотреть возвращение на пост главного тренера сборной России по хоккею

"У меня закончился контракт, - сказал Жамнов. - Возможно ли работа на Кубке Первого канала? Сейчас появились списки Минспорта, в которых указаны тренеры, поэтому, как мне кажется, там уже все решили, хотя всех нюансов я не знаю. Мне тяжело говорить, потому что я еще ни с кем не контактировал по этому вопросу".