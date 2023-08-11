Главный тренер «Сочи» рассказал, почему клубу не удалось сохранить Мичкова

«Хотели ли мы сохранить Мичкова в «Сочи» на следующий сезон? Мы знали, что Матвей вернётся в СКА из аренды. Это в любом случае, таков регламент. Но все знают, какие события в его семье случились весной. Из жизни ушёл отец Матвея. До этого он выражал желание играть за «Сочи», с удовольствием бы остался у нас. Но после трагедии Матвей признавался, что ему тяжело было бы здесь играть. Говорил, что всё об этом здесь напоминает.



Если он психологически будет готов жить и играть в Сочи — наше руководство, уверен, вступит в соответствующие переговоры с его клубом», — цитирует Кокорева Sport24.