Президент КХЛ Морозов назвал фаворитов нового сезона

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов порассуждал о шансах команд выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне.
— Казань подписала Яшкина, Жафярова. «Ак Барс» — главный фаворит предстоящего сезона?
— Увидим только в апреле. У многих хорошие составы, посмотрим, кто лучше подготовится к сезону.
— На Западе кого можно отметить, кроме действующего чемпиона ЦСКА?
— СКА, московское «Динамо» могут проявить себя.
— На Востоке это без сомнений Казань?
— Ну, почему Казань? Всё будет зависеть от команд, как они будут играть. Еще есть «Магнитка», «Авангард», — сказал Морозов Metaratings.ru.
В сезоне 2022/23 чемпионом КХЛ стал московский ЦСКА, в финальной серии обыгравший казанский «Ак Барс» — 4–3. Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.