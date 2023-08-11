Российский тренер назвал стартовую точку для отечественного хоккея

«Моя философия строилась на играх Суперсерии. Великие игроки, которых я знал лично. С этой серии все начиналось, это как учебник. Стартовая точка для всего советского хоккея. Работа тренеров, накал матчей, обстановка, интерес болельщиков. Наши игроки начали завоёвывать высокие места в мировых рейтингах», — сказал Юрзинов.

Суперсерия — 1972 состояла из восьми товарищеских матчей между сборными СССР и Канады. Канадцы выиграли четыре матча и стали победителями Суперсерии. Советская сборная победила трижды. Одна встреча завершилась вничью. Первые четыре игры прошли в Канаде, последующие четыре — в Москве. Матчи со сборной СССР были для Канады частью сентябрьских матчей Summit Series, в которые также вошли две встречи со Швецией и одна игра со сборной Чехословакии.