Овечкин похвалил "Динамо" за победу над "Зенитом" в матче РПЛ

Форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что следит за московским футбольным клубом "Динамо". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Ребята молодцы, победили в последнем матче "Зенит". Первые две игры были неудачными, особенно с "Крыльями", когда вели 3:1 и закончили 3:3. Что посоветовал бы Арсену Захаряну? Я не футболист, не знаю, куда лучше ехать, оставаться или нет. Лезть в чужую судьбу — не мое право", - сказал хоккеист.
Этим летом сразу несколько европейских клубов интересовались российским полузащитником "Динамо" Арсеном Захаряном. Это нидерландские ПСВ, "Аякс" и "Фейеноорд", а также итальянский "Лацио".
"Динамо" в новом сезоне Российской премьер-лиги провело три матча, в которых уступило "Краснодару" (1:3), сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" (3:3) и обыграло петербургский "Зенит" (3:2).