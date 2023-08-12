Овечкин похвалил "Динамо" за победу над "Зенитом" в матче РПЛ

"Ребята молодцы, победили в последнем матче "Зенит". Первые две игры были неудачными, особенно с "Крыльями", когда вели 3:1 и закончили 3:3. Что посоветовал бы Арсену Захаряну? Я не футболист, не знаю, куда лучше ехать, оставаться или нет. Лезть в чужую судьбу — не мое право", - сказал хоккеист.