Гашек подверг жесткой критике чешского защитника «Авангарда» за игру в России

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» выступил с жёсткой критикой соотечественника, защитника «Авангарда» Либора Шулака. Кроме того, экс-хоккеист раскритиковал и чешских законодателей.

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По мнению экс-голкипера, работа игрока обороны омского клуба в России создаёт опасность для семьи Доминика. Кроме того, Гашек считает, что здесь у Шулака создаются ценности, которые используются против чешского общества и их союзников.

«Либор, я виню наших законодателей в том, что они не защитили нас от ваших опасных действий», — заключил Гашек.