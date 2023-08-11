Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос об отмене русской культуры в США. Его слова приводит ТАСС.

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Хоккеист заявил, что не чувствует отрицательного отношения к россиянам.

«В Вашингтоне все шикарно. Болельщики относятся ко мне тепло», — подчеркнул 37-летний спортсмен.

В феврале Овечкин вспомнил впечатления от переезда в США. Хоккеист сравнил первый приезд в Вашингтон с попаданием в тюрьму. Он добавил, что на тот момент не знал английского и не мог даже посмотреть телевизор.