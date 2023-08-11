Овечкин заявил, что непопадание «Вашингтона» в плей-офф помогло ему излечиться от травм

«Сказалось ли на привычной подготовке непопадание «Вашингтона» в плей-офф? Наоборот, я восстановился от тех травм, которые получал в прошлом сезоне. Сейчас я чувствую себя хорошо. Идёт подготовка полным ходом, всё шикарно», – приводит слова Овечкина «Чемпионат».