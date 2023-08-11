Овечкин заявил, что непопадание «Вашингтона» в плей-офф помогло ему излечиться от травм
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о подготовке к новому сезону Национальной хоккейной лиги (КХЛ).
В настоящее время 37-летний нападающий находится в России. 9 августа он принял участие в прощальном матче бывшего форварда казанского «Ак Барса» и сборной России Даниса Зарипова.
«Сказалось ли на привычной подготовке непопадание «Вашингтона» в плей-офф? Наоборот, я восстановился от тех травм, которые получал в прошлом сезоне. Сейчас я чувствую себя хорошо. Идёт подготовка полным ходом, всё шикарно», – приводит слова Овечкина «Чемпионат».
В минувшем сезоне Овечкин провёл 73 встречи в регулярном чемпионате НХЛ и отметился 42 голами и 33 результативными передачами.
В настоящее время Овечкин с 822 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом является четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 точных броска за карьеру в лиге.