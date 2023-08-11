Словацкий хоккеист: собираюсь пожертвовать игрой за сборную ради выступления в КХЛ

«Да, это одна из вещей, которую я обсуждал с семьей перед переездом. Я собираюсь пожертвовать игрой за сборную, поскольку мы решили приехать сюда. Увы, это было новым условием при переходе в КХЛ. Я много лет играл за национальную команду, на чемпионате мира и на Олимпийских играх», — сказал Гернат.