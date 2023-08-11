Овечкин рассказал, как проведет день после того, как побьет рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин намекнул, что бурно отметит тот день, когда побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

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«Как проведу день после установления рекорда? Думаю, что многие из нас проснутся чуть-чуть с больной головой. Придется не воду пить, а другие напитки, чтобы прийти в себя», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.