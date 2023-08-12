Илья Ковальчук высказался об окончании своей карьеры
Пока официально легендарный форвард об этом так и не объявил.
Бывший игрок сборной России Илья Ковальчук высказался о завершении карьеры. Форвард взял паузу после окончания сезона-2020/2021, официальных объявлений, что хоккеист вешает коньки на гвоздь, Ковальчук не делал.
«Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду в качестве генерального менеджера. Приложил максимум усилий, чтобы наша сборная выступила удачно.
Сейчас я занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».
За плечами 40-летнего хоккеиста выступления за «Спартак», СКА, «Авангард», «Вашингтон Кэпиталз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс», «Ак Барс».
Со сборной России Ковальчук становился олимпийским чемпионом (2018), дважды выигрывал планетарное первенство (2008, 2009).