Новичок «Лады» Сафин: я не отказался от чешского гражданства, это бред

«У меня всегда был российский паспорт, но СМИ выдумали, что я его только что получил. Это неправда. Так же, как и заявление о том, что я отказался от чешского гражданства. Я не понимаю, что это за бред. У меня с детства было двойное гражданство и ничего отменять не пришлось.



Получение спортивного гражданства — это всего лишь формальность. Мне было легко, потому что у меня уже было двойное гражданство и российский паспорт. Я знал о лимитах на иностранцев в лиге, и благодаря российскому спортивному гражданству у меня было больше шансов попасть в команду. Меня за европейца не считают.



Я как игрок принимал решения исходя из уровня хоккея и знаю, что в России — хороший уровень. Я не думал о спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я действительно приехал сюда ради хоккея, и, к сожалению, я не могу изменить мнение других. Мне жаль, что я не смогу играть за сборную Чехии, но что поделаешь. Это сложная тема, но это не моё решение», — приводит слова Сафина Idnes.cz.