Федотов может выступать в НХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ
Российский голкипер Иван Федотов может играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
«Федотову запретили выступать на соревнованиях под эгидой ИИХФ — в КХЛ и за сборную России. Но НХЛ не подчиняется ИИХФ, так что он хоть завтра может играть в НХЛ», — сказал источник.
Сегодня, 14 августа, ИИХФ отказалась регистрировать контракт с Федотова с московским ЦСКА. Организация запретила российскому клубу совершать международные трансферы в течение сезона и дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца начиная с 1 сентября.
Иван Федотов был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В итоге он был отправлен к месту прохождения воинской службы в Северный флот ВМФ России.
После его службы в армии ЦСКА договорились с 26-летним россиянином о подписании двухлетнего соглашения. Но вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ, где права на него принадлежат «Филадельфии».