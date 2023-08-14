Федотов может выступать в НХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ

Российский голкипер Иван Федотов может играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

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«Федотову запретили выступать на соревнованиях под эгидой ИИХФ — в КХЛ и за сборную России. Но НХЛ не подчиняется ИИХФ, так что он хоть завтра может играть в НХЛ», — сказал источник.

Сегодня, 14 августа, ИИХФ отказалась регистрировать контракт с Федотова с московским ЦСКА. Организация запретила российскому клубу совершать международные трансферы в течение сезона и дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца начиная с 1 сентября.

Иван Федотов был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В итоге он был отправлен к месту прохождения воинской службы в Северный флот ВМФ России.