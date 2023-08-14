Назаров жестко высказался о решении ИИХФ по Федотову

«Мы все прекрасно понимали, каким будет решение ИИХФ в нынешней политической ситуации. Удивления лично у меня оно не вызвало, ведь я же уже говорил, что Люк Тардиф — пиренейский осёл. Теперь за работу нужно взяться профессиональным юристам, постараться оспорить данный вердикт Международной федерации хоккея и склонить чашу весов в пользу России», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.