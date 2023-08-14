«Будут играть только внуки Федотова». Губерниев ответил на слова Фетисова

«Здесь его два пути. Первый — согласиться. Второй — идти своей дорогой и попасть под ещё более жёсткий бан. Поэтому надо решить, как дальше будут развиваться и двигаться Федотов и ЦСКА.



Вячеслав Фетисов вот предлагает послать ИИХФ куда подальше? Послать легко. Если мы станем всех посылать, то, мне кажется, дальше на международном уровне будут играть только внуки Ивана Федотова», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».