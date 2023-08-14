Ушел из жизни 21-летний хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров

«С большим прискорбием сообщаем об уходе из жизни Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как он получил эту новость, он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днём, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей своей хоккейной карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества. Мы хотели бы поблагодарить его врачей, которые очень заботились о нем. Хотим поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» и его команду в КХЛ — «Салават Юлаев». Оба клуба делали всё возможное, чтобы чем-либо помочь, сделать всё необходимое для Родиона и его семьи. И мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых», — говорится в сообщении.