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Российский хоккеист Амиров умер в 21 год

На 22-м году жизни скончался нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн, передает «Матч ТВ».

Российский хоккеист Амиров умер в 21 год
© РИА Новости

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров», — сообщил он.

Агент хоккеиста напомнил, что в феврале 2022 года нападающему диагностировали рак головного мозга, но победить его ему не удалось.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества. Мы выражаем благодарность всем врачам, которые вели тяжелую, но неравную борьбу за жизнь Родиона», — отметил Мильштейн.

Также он выразил благодарность «Салават Юлаеву» и клубу «Торонто Мэйпл Лифс», которые «сделали все возможное и необходимое для оказания помощи и поддержки Амирову», а также всех хоккейных болельщиков.

На счету игрока десять шайб и восемь передач в 79 матчах в КХЛ. На драфте НХЛ-2020 Амирова выбрал «Торонто» под общим 15-м номером.

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