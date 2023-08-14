Российский хоккеист Амиров умер в 21 год

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров», — сообщил он.

Агент хоккеиста напомнил, что в феврале 2022 года нападающему диагностировали рак головного мозга, но победить его ему не удалось.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества. Мы выражаем благодарность всем врачам, которые вели тяжелую, но неравную борьбу за жизнь Родиона», — отметил Мильштейн.

Также он выразил благодарность «Салават Юлаеву» и клубу «Торонто Мэйпл Лифс», которые «сделали все возможное и необходимое для оказания помощи и поддержки Амирову», а также всех хоккейных болельщиков.