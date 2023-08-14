Российский хоккеист Амиров умер в 21 год
На 22-м году жизни скончался нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн, передает «Матч ТВ».
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров», — сообщил он.
Агент хоккеиста напомнил, что в феврале 2022 года нападающему диагностировали рак головного мозга, но победить его ему не удалось.
«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества. Мы выражаем благодарность всем врачам, которые вели тяжелую, но неравную борьбу за жизнь Родиона», — отметил Мильштейн.
Также он выразил благодарность «Салават Юлаеву» и клубу «Торонто Мэйпл Лифс», которые «сделали все возможное и необходимое для оказания помощи и поддержки Амирову», а также всех хоккейных болельщиков.
На счету игрока десять шайб и восемь передач в 79 матчах в КХЛ. На драфте НХЛ-2020 Амирова выбрал «Торонто» под общим 15-м номером.