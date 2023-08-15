Обладатель Кубка Стэнли Каменский предложил приостановить сотрудничество с IIHF

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что российские клубы должны без посредников договариваться с американскими. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Решение неправильное. Мы должны приостановить сотрудничество с IIHF, пока нас не допустят к международным соревнованиям. Нужно развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ. И КХЛ, и Федерация хоккея России должны напрямую вести контакт с НХЛ», — сказал Каменский.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также голкипер команды Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

В сезоне-2023/24 Федотов должен был выступать за ЦСКА в КХЛ. Старт нового сезона 1 сентября.