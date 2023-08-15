Капитан «Торонто» отреагировал на уход из жизни 21-летнего Родиона Амирова

«Невероятно тяжело осознать утрату Родиона. Его улыбка и радость жизни были заразительны. Мы с партнёрами по команде благодарны за время, проведённое с ним, и навсегда вдохновлены его мужественной борьбой. Выражаю искренние соболезнования его близким. Нам будет очень не хватать Родиона», — написал Таварес в своих социальных сетях.