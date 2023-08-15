Капитан «Торонто» отреагировал на уход из жизни 21-летнего Родиона Амирова

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес отреагировал на кончину российского форварда Родиона Амирова. Накануне 21-летний хоккеист ушёл из жизни.
«Невероятно тяжело осознать утрату Родиона. Его улыбка и радость жизни были заразительны. Мы с партнёрами по команде благодарны за время, проведённое с ним, и навсегда вдохновлены его мужественной борьбой. Выражаю искренние соболезнования его близким. Нам будет очень не хватать Родиона», — написал Таварес в своих социальных сетях.
Родион был воспитанником башкортостанского хоккея. Он выступал за «Толпар», «Салават Юлаев», «Торос». В 2020 году Амиров был выбран в первом раунде под общим 15-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс».
Долгое время российский хоккеист боролся с опухолью головного мозга.