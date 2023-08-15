Хоккеисты «Салавата Юлаева» почтили память Амирова на мемориале

Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетили мемориал в память о российском нападающем команды Родионе Амирове . Игрок ушёл из жизни вчера, 14 августа, ему был 21 год.

«К мемориалу перед центральным входом универсальной спортивной арены «Уфа-Арена» с самого утра болельщики несут игрушки, цветы и свечи…» — говорится в сообщении.

Напомним, на драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион Амиров скончался. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».