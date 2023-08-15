Юрист объяснила, почему ФХР и ЦСКА должны согласиться с решением ИИХФ

«Членство ФХР в ИИХФ не было приостановлено. Да даже если бы оно было приостановлено… Ты обязан соблюдать наложенные дисциплинарные санкции, только если ты не окончательно исключён из организации. И в уставе ИИХФ, я уверена, написано о необходимости соблюдений всех решений Международной федерации. Так что неподчинение решению будет прямым конфликтом», — цитирует Анцелиович «Газета.Ru».