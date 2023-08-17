«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер Родиона Амирова

«Уже принято решение, что молодёжный турнир, который проходит в конце августа, будет называться «Кубок Родиона Амирова». И предложение капитана «Салавата» Григория Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы проведём эту церемонию 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях. Мы точно будем делать что-то ещё, но позже», — сказал Баширов на пресс-конференции клуба.