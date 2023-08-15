Журналист высказал непопулярное мнение о деле Федотова

«Непопулярное мнение: если только Харт не будет недоступен в сезоне-2023/2024, Иван Федотов не подходит «Флайерз» в этом году.



Ему почти 27. Эрссон готов играть. А Федотов просто пропустил целый хоккейный год, скорее всего, ему понадобится время, чтобы найти свою игру. Вы хотите, чтобы это произошло в НХЛ?» — говорится в сообщении.