Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста Амирова

«Амиров был яркой звездой отечественного хоккея, тяжело принять потерю такого спортсмена» — Матыцин
Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста Родиона Амирова.
В понедельник о смерти 21 летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. В феврале 2022 года у Амирова, которому на тот момент было 20 лет, была диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курсы химиотерапии.
— Безмерно талантливый и амбициозный Родион боролся с болезнью до последнего. Тяжело принять потерю такого юного спортсмена. Он был яркой звездой отечественного хоккея, будущее ему пророчили в лучших лигах мира. В 2019 году на чемпионате мира среди юниоров стал серебряным призером, вклад его в этот результат неоценим. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Родиона Амирова. Пусть он всегда остается в памяти болельщиков и всех поклонников спорта, — цитирует Матыцина пресс служба Минспорта.
Амиров — воспитанник «Салавата Юлаева». На его счету 10 шайб и восемь передач в 79 матчах в КХЛ. На драфте НХЛ 2020 Амиров был выбран «Торонто» под общим 15 м номером. В апреле 2021 года россиянин подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка.