Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста Амирова

— Безмерно талантливый и амбициозный Родион боролся с болезнью до последнего. Тяжело принять потерю такого юного спортсмена. Он был яркой звездой отечественного хоккея, будущее ему пророчили в лучших лигах мира. В 2019 году на чемпионате мира среди юниоров стал серебряным призером, вклад его в этот результат неоценим. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Родиона Амирова. Пусть он всегда остается в памяти болельщиков и всех поклонников спорта, — цитирует Матыцина пресс служба Минспорта.